Filme Monica, de Andrea Pallaoro, vence Melhor Filme no Festival de Cinema de Veneza

O filme Monica, de Andrea Pallaoro, foi escolhido como Melhor Filme no Prêmio ARCA CinemaGiovani durante o 79º Festival de Cinema de Veneza

O filme Monica, do cineasta italiano Andrea Pallaoro, acaba de ser escolhido como Melhor Filme no Prêmio ARCA CinemaGiovani durante o 79º Festival de Cinema de Veneza. A produção passou pela avaliação de jurados da Bienal de Veneza junto com jovens cineastas, que elegem um filme italiano e um filme internacional.

O longa, que era um dos mais aguardados do Festival, é protagonizado pela atriz trans Trace Lysette e conta a história de uma mulher que volta para casa para cuidar de sua mãe, explorando temas como envelhecimento, beleza, rejeição e alienação. Além de Trace, o elenco conta com nomes como, Patricia Clarkson, Emily Browning, Adriana Barraza e Josh Close.

O Estúdio Escarlate, fundado pela brasileira Joana Henning, fez sua estreia na produção executiva internacional, sendo a investidora de Monica. "Impossível não se apaixonar por Monica. É um filme sensível e surpreendente. Vimos nele a oportunidade da Escarlate investir pela primeira vez no mercado internacional como produtora executiva e fortalecer a chegada do filme para os espectadores brasileiros", disse Joana.

