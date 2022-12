Filme de Gkay foi um fracasso? Entenda polêmica e críticas

Filme protagonizado por Gkay na Netflix foi apontado com fracassado por Fábio Porchat após polêmica com influencer

A confusão entre Gkay (30) e Fabio Porchat (39) continua dando o que falar nas redes sociais, principalmente após o comediante compartilhar um vídeo detonando a influenciadora. Em postagem no Instagram, o apresentador afirmou que o Natal da paraibana não foi arruinado por ele, mas por ela ter passado por um "ano horroroso" e ter fracassado com seu filme na Netflix.

“Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

O filme citado por Porchat no vídeo se trata de Um Natal Cheio de Graça, que estreou no início do mês na Netflix. A produção é o primeiro filme protagonizado por Gkay, que anteriormente havia feito participações em filmes como Carnaval, Nada Suspeitos e Detetive Madeinusa.

Um Natal Cheio de Graça é um típico filme de natal, que mistura comédia com humor. Dirigido por Pedro Antonio, o longa mostra o personagem Carlinhos (Sergio Malheiros) tentando superar seu antigo relacionamento, o qual ele descobre que foi alvo de uma traição. A fim de não decepcionar sua família super tradicional, ele apresenta Graça (Gkay) como sua namorada.

MAS AFINAL, O FILME DE GKAY FOI UM FRACASSO?

Logo nos primeiros horas de sua estreia, Um Natal Cheio de Graça surpreendeu a todos ao entrar para o TOP 10 dos filmes mais assistidos na Netflix Brasil . Em dias, ele também apareceu na lista dos mais vistos do mundo na plataforma de streaming, chegando a ocupar a 7ª posição.

Na época, Gkay celebrou a conquista em uma postagem emocionante em seu Instagram: “Não pode ser real, o filme está no Top 1. Meu Deus do céu! Gente, pelo amor de Deus, o filme estreou ontem, não é possível".

"Tá em Top 1, meu primeiro filme como protagonista, é trollagem, é trollagem, eu não sei como reagir. Vocês tem noção de quantas vezes eu abri essa essa página aqui e vi filmes incríveis no Top 1? E tipo o filme tem 1 dia, meu Deus. Eu não sei o que dizer, obrigado meu Deus!”, completou ela em lágrimas.

Mas apesar da felicidade da artista, não demorou muito para o filme sair da lista, dando a entender que os números foram apenas por curiosidade do público. Para a crítica especializada e para alguns espectadores, a produção não agradou . Nas redes sociais, o que não faltaram foram críticas negativas.

"Comecei a ver o filme da Gkay na Netflix e sério. Tudo é ruim gente. Do roteiro a atuação ", disse um usuário no Twitter. "Assisti Um Natal Cheio de Graça e que filme terrível viu? Enredo ruim, atuação da Gkay péssima, piadas sem graça e os protagonistas não tinham química nenhuma", escreveu outra.

No site IMDB, especializado em cinema, o filme tem 4,5% de aprovação e uma pessoa disse: "Assisti porque era uma comédia natalina, mas não achei muito engraçado. Senti que poderia ter encontrado uma história de comédia de Natal melhor para usar meu tempo para assistir".

Vale destacar que pouco antes da estreia, o filme também foi alvo de um escândalo envolvendo a própria Gkay. Isso porque começaram a circular boatos que a comediante teve ataques de estrelismo nos bastidores do projeto e até mesmo ameaçou passar herpes para parte da equipe.