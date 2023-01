Filmagens de 'Apanhador de Almas' chegam ao fim

Diretores do filme 'Apanhador de Almas', estrelado por Klara Castanho e Ângela Dipe, contam qual é a trama da produção

As gravações do filme Apanhador de Almaschegaram ao fim nesta quarta-feira, 11, e o projeto já entrou na fase de pós-produção para ser lançado ainda neste ano. A produção conta com elenco estrelado, incluindo Klara Castanho, Ângela Dipe, Jessica Córes, Larissa Ferrara, Priscila Sol e Duda Reis.

O filme tem uma história de terror e suspense e foi gravado na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, com produção da Iron Chest Films. Os diretores Fernando Alonso e Nelson Botter Jr. contaram mais sobre o projeto.

"Trata-se de um filme de terror com várias surpresas e reviravoltas, que deixarão o público preso na história até o final. Além disso o elenco está muito bem, imprimindo na tela todo o horror que o filme

pede", afirmou Fernando Alonso.

Então, Nelson Botter Jr declarou: "Nossa ideia é desenvolver cada vez mais filmes e séries de gênero, ajudando a criar uma indústria nacional de fantasia, algo muito necessário para nosso cinema e tv serem mais plurais. É uma tendência natural".

Apanhador de Almas conta a história de quatro garotas que se conhecem em um grupo on-line de estudos de bruxaria e decidem realizar um ritual na casa de uma famosa bruxa, chamada Rea. Porém, tudo sai do controle após o ritual e elas ficam presas em um limbo dimensional. Para o desespero delas, uma criatura poderosa, o Apanhador de Almas, aparece e propõe um jogo para as garotas, dizendo que apenas uma delas poderá sair de lá com vida.