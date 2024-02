Filhas de Adam Sandler aparecem enormes ao lado do pai. Veja as fotos raras!

Adam Sandler é pai de duas adolescentes e surgiu com as filhas e a esposa no lançamento de novo filme. Conheça a família dele

O ator Adam Sandler, de 57 anos, que é um ícone dos filmes de comédia pop, fez uma rara aparição ao lado de sua família no lançamento do filme Spaceman nesta semana. O artista é discreto com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção ao surgir com as duas filhas adolescentes, Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15 anos, e a esposa, Jackie, de 49 anos.

O quarteto posou abraçado na entrada do evento e o tamanho das adolescentes roubou a cena. Elas mostraram que já estão quase da mesma altura do pai famoso.

Nos bastidores do evento, Adam contou para os jornalistas que as filhas são as típicas adolescentes que não falam com os pais. “Elas ainda não falam com a gente. Elas fazem o melhor que podem, mas depois vão cuidar de suas vidas. Eu estou do lado sempre dizendo: ‘Eu te amo’. Eu digo bastante eu te amo para elas”, disse ele.

As filhas de Adam Sandler seguem os passos do pai no cinema e já atuaram em alguns projetos dele. A família toda esteve no elenco do filme Você Não Está Convidado Para o Meu Bar Mitzvah. As duas ainda dublaram personagens em Leo, de 2023. E, Sunny atua em Spaceman.

Quem é a esposa de Adam Sandler?

O ator Adam Sandler é um homem muito bem casado! Ele é casado com a modelo e atrizJackie Titone Sandler há mais de 20 anos e eles são pais de duas adolescentes, Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15 anos. Saiba mais sobre quem é a esposa do artista:

Jackie nasceu em 24 de outubro de 1974 na Flórida, Estados Unidos, e iniciou a carreira de modelo ainda na adolescência. A estreia dela como atriz aconteceu no filme Deuce Bigalow: Male Gigolo, de 1999.

Ela conheceu o atual marido em 1999, quando atuaram juntos no filme Big Daddy. O casamento deles aconteceu em 22 de junho de 2003 em uma cerimônia judaíca em Malibu com a presença de 400 convidados, entre eles estavam Jennifer Aniston, Rodney Danferfiel e Sharon Osbourne.

Alguns anos depois, eles tiveram duas filhas: Sadie, que nasceu em maio de 2006, e Sunny, que nasceu em novembro de 2008. Ao longo do casamento deles, Jackie participou de alguns filmes produzidos pelo marido, como Grown Ups, The Wrong Missa e Hubie Halloween.

Recentemente, Adam contou que a esposa não tem ciúmes de suas cenas românticas, principalmente as cenas com Jennifer Aniston, com quem ele já fez vários filmes. “Jennifer é uma as minhas amigas mais próximas e uma grande amiga da Jackie”, contou ele.

Além disso, ele já revelou o segredo para um casamento duradouro. “Jackie e eu gostamos de passar o tempo juntos. Tentamos fazer o outro rir, ouvimos um ao outro e nos apoiamos em tudo, e planejamos o futuro juntos”, afirmou ele.

