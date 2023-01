Filha de Steven Spielberg, Destry Allyn, faz estreia no cinema

Destry Allyn, a filha do diretor Steven Spielberg, fará sua estreia no cinema com um longa-metragem

Destry Allyn Spielberg, a filha do famoso diretor de cinema, Steven Spielberg, fará sua estreia nos cinemas! A famosa foi contratada para dirigir seu primeiro longa-metragem, chamado Four Assassins (And A Funeral), em português Quatro Assassinos (e um funeral), nome inspirado no filme Quatro Casamentos e um Funeral.

Na última segunda-feira, 16, o diretor foi ao podcast SmartLess, e contou na entrevista sobre estar animado com a estreia da filha no mundo do cinema!

"Eu estou tão animado para isso! Ela foi contratada por causa de um curta-metragem. Ela fez um curta-metragem maravilhoso, que eu adorei, e os produtores por trás da série John Wick viram o curta e deram a ela um filme - com um orçamento respeitável também", disse o famoso. Ele ainda completou "Então é bem empolgante para a família inteira".

O filme foi anunciado em dezembro de 2022, e foi descrito como uma mistura entre Entre Facas e Segredos e a séria HBO Successions.

Segundo Spielberg, sua filha também sempre foi apaixonada por filmes: "Ela sempre vinha ao set e trabalhava no departamento de propriedade do West Side Storys por três meses e meio, quatro meses, quando gravamos o filme, portanto ela estava no set todos os dias", contou ele, e ainda completou "Isso é algo que ela sempre teve interesse em fazer".

Segundo o diretor, Destry tem ótimas habilidades com fotografia e está se preparando para seu primeiro longa. "Suas composições e o uso do preto e branco ... Eu pensei que ela poderia ser a única pessoa que segue meus passos de direção, embora todos os meus filhos estejam de uma forma, ou de outra, envolvidos nas artes", contou no podcast.

O filme ainda não tem previsão de estreia, porém começará a ser filmado neste ano. O roteiro foi escrito por Ryan Hooper e está na Black List - lista dos melhores roteiros ainda não filmados de Hollywood.