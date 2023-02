Filha de Olivia Newton-John revela quais foram as últimas palavras da atriz

Chloe Lattanzi, filha da atriz Olivia Newton-John, revela em entrevista quais foram suas últimas palavras antes da morte

Nesta sexta-feira, 17, Chloe Lattanzi, filha da atriz Olivia Newton-John, que faleceu em agosto de 2022, depois de uma batalha contra o câncer de mama, revelou durante uma entrevista quais foram as últimas palavras da artista, que ficou mundialmente famosa por ter vivido o papel de Sandy, no filme Grease.

“Logo antes de perder a fala, ela estava fazendo piadas”, recordou a filha da atriz, enquanto participava do programa Today. Chloe ainda aproveitou para revelar quais foram as últimas palavras de sua mãe antes de morrer: “Meu raio de sol”.

“Foi como um grande abraço do universo. Sou muito grata por todas as pessoas que nos procuraram e estenderam seu coração e sua conexão. Eu amo minha mãe mais do que tudo. Ela é minha mãe, sabe? Ela não é Olivia Newton-John para mim, mas estou tão feliz que ela foi Olivia Newton-John para tantas pessoas”, falou Chloe, sobre o apoio que recebeu dos fãs da atriz.

EXCLUSIVE: The husband and daughter of Olivia Newton-John open up to TODAY’s @hodakotb in their first television interview since the star’s passing six months ago. https://t.co/6CbHvvOd3Wpic.twitter.com/SY4hMqNUxh — TODAY (@TODAYshow) February 17, 2023

Morte da Olivia é homenageada pelo seu marido John

Olivia já vinha lutando contra o câncer por muitos anos. Quando faleceu, John escreveu uma mensagem anunciando o falecimento da esposa em suas redes sociais: "Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama", escreveu ele admirando a esposa na época.

Além disso, a famosa foi homenageada pelo Austin Hospital, levando o nome do centro de pesquisa sobre o câncer. Na época, John tomou uma atitude honrável e declarou que ao invés de receber flores, ele preferia que os entes queridos fizessem doações para o centro de pesquisa: "Seu processo de cura foi inspirador e as experiências pioneiras com plantas medicinais continuarão com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa dessas plantas medicinais e do câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a @onjfoundation."