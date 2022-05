Fernanda Paes Leme fala sobre estreia do filme '4 Amigas Numa Fria': "Prestigie"

A atriz mostrou o trailer do filme e convidou os seguidores a prestigiar o cinema nacional

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 16h32

Fernanda Paes Leme(38) compartilhou em suas redes sociais o trailer do filme 4 Amigas Numa Fria, filme que estreia nesta quinta-feira, 19.

Além da atriz, Maria Flor (38), Micheli Machado (41) e Priscila Assum (39) estão no elenco da comédia nacional, que mostra uma jornada agitada do quarteto por Bariloche, na Argentina.

Na história, as meninas viajam para a despedida de solteira de Dani, personagem de Maria Flor. Quando elas chegam a cidade, as coisas não saem exatamente como elas planejaram. Entre chalés sem aquecedores, esquis e muita neve, a viagem se torna uma oportunidade para revelações do passado e mágoas do presente que alterarão para sempre o futuro das amigas.

Ao compartilhar o trailer do filme, Fernanda falou sobre a estreia do filme e convidou os fãs para prestigiarem o cinema brasileiro. "E hoje tem estreia nos cinemas? TEEEEM!!! #4AmigasNumaFria é aquela comédia romântica gostosinha, divertida, pra curtir no escurinho do cinema com suas migas, com a galera, sozinha, com o bofe, com a mina... Prestigie o cinema nacional!!!", escreveu a atriz na legenda.

TBT loira

Alguns dias antes da estreia do filme, Fernanda Paes Leme relembrou um pouco da época em que gravou o longa.

Em seu Instagram, ela publicou um registro em que aparece loira. Na imagem, a artista estava fazendo carão para a câmera ao usar um vestido rosa e preto.

"E já que semana que vem eu lanço filme onde estou loira (assistam 4 Amigas Numa Fria nos cinemas), vamos de TBT loira", escreveu na legenda.

Confira: