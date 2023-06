Fe Paes Leme revela desafios em filme internacional: 'Sofri nas cenas de ação'

Em entrevista às CARAS Brasil, Fe Paes Leme falou da experiência como dubladora em novo filme da franquia Transformers

Com 40 anos recém-completos, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, também conhecida como Fe Paes Leme, celebra a estreia no mundo das dublagens com o filme Transformers: O Despertar das Feras, sétimo longa na franquia internacional. Apesar da experiência única, a artista garante que também teve que enfrentar desafios ao dar voz a autobot Arcee.

"Eu sofri e me diverti muito nas cenas de ação. Sofri porque é muito louco fazer que você está tomando uma porrada, ou que está com muita raiva dando tiros e tentando matar outros robôs", conta ela, em entrevista à CARAS Brasil. "São coisas que a gente não vive por aí", completa Fe Paes Leme , em tom de brincadeira.

Para ela, a responsabilidade de atuar como dubladora do filme foi gigante, já que o Brasil é bastante reconhecido por suas dublagens em filmes internacionais. A artista, que celebrou seu aniversário no último domingo, 4, ainda ressaltou a importância da representatividade que o filme traz em seus personagens e no elenco humano também.

"Transformers é uma franquia muito respeitada e tem muitos fãs. Antes eram carros que viram robôs, [agora] todos os outros personagens tem uma representatividade", reflete ela durante a conversa. "É um filme transformador para a franquia", acrescenta sobre o filme, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 8.

Fe Paes Leme ainda comenta que muitos fãs e amigos fizeram um pedido especial para sua dublagem. "A maioria das pessoas falavam: 'Estou louco para ver sua risada'. Mas a Arcee não ri", completa a ela, sobre sua personagem. O elenco de dubladores brasileiros conta ainda com grandes nomes como o ator Douglas Silva (34), como a autobot Mirage, e o dublador Guilherme Briggs (52), novamente na voz de Optimus Prime.