Famosos marcam presença na pré-estreia de "A Jaula", novo filme com Chay Suede e Alexandre Nero

Chay Suede postou com Alexandre Nero e beijou sua esposa, Laura Neiva, no evento que aconteceu em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 17h43

Na noite da última segunda-feira, 14, aconteceu em São Paulo a pré-estreia do filme brasileiro A Jaula, que estrela Alexandre Nero (52) e Chay Suede (29).

No evento, Chay apareceu vestindo um terno azul e foi fotografado abraçado com Nero. No tapete vermelho da pré-estreia, o ator também beijou sua esposa Laura Neiva (29). A amada de Chay e mãe de José, usava um cropped com uma saia azul.

Quem também marcou presença na pré-estreia foi a apresentadora Astrid Fontenelle (60), que atua em "A Jaula". Ela vestia uma camisa e calça brancas.

A cantora Pitty(44), foi ao evento prestigiar o filme em que sua colega no programa Saia Justa, atua. Pitty usava um vestido estampado e um coturno preto para completar o look.

Outro artista que compareceu à pré-estreia foi o rapper Mano Brown (51). O artista, que também apresenta um podcast, apareceu com uma camiseta branca e calça preta.

Confira aqui algumas imagens da pré-estreia

Chay Suede e sua esposa Laura Neiva se beijaram na pré-estreia do filme

"A Jaula"- Foto: Lucas Ramos/AgNews

Laura Neiva compareceu ao evento com um look todo azul

- Foto: Lucas Ramos/AgNews

O rapper e apresentador de podcast, Mano Brown, foi prestigiar o novo

filme brasileiro - Foto: Lucas Ramos/AgNews

Astrid Fontenelle e Pitty esbanjaram beleza no tapete vermelho de

"A Jaula"- Foto: Lucas Ramos/AgNews