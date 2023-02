Família de Bruce Willis estaria “mais próxima do que nunca” após diagnóstico

A família do ator Bruce Willis estaria se aproximando após diagnóstico de demência, de acordo com uma fonte ouvida por revista americana

Nesta sexta-feira, 17, a revista americana People revelou que a família de Bruce Willis (67) estaria se aproximando mais ainda após ser revelado nesta última quinta-feira, 16, que o estado de saúde do ator teve uma piora e que ele havia recebido um diagnóstico de demência.

De acordo com uma fonte ouvida, a família do artista estaria “mais próxima do que nunca” e que a esposa de Bruce, Emma, teria “o maior sistema de suporte”.

A relação entre Emma, as filhas do casal, Mabel (10) e Evelyn (8), a ex-esposa de Bruce, Demi Moore (60) e as filhas do ex-casal Rumer Willis (34), Scout Willis (31) e Tallulah Willis (29), estariam se ajudando e unidas.

Sobre a relação das filhas mais novas com o pai, a fonte comentou: “Ela [Emma] está tentando criar as memórias mais positivas para elas”. O informante ainda comentou sobre a memória de Bruce para as filhas: “Ela quer que elas se lembrem de Brunce como um pai incrível e divertido. Ela quer que elas tenham a melhor memória dele”.

Ao fim do ano passado, após o primeiro diagnóstico de Bruce, as mulheres da vida do ator se reuniram para passar o Natal junta com ele.

Desabafo!

Nesta sexta-feira, Scout Willis foi ao ser Instagram desabafar sobre o novo diagnóstico e consequente piora do pai.

“Sentindo-me emocionalmente cansada e meio sobrecarregada, mas também muito maravilhada com o amor que tantas pessoas têm pelo meu papai", comentou.