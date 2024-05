Fabiana Karla faz rara aparição com os três filhos

A atriz Fabiana Karla recebeu o carinho e apoio dos três filhos e do namorado no lançamento de novo filme no Rio de Janeiro

A atriz Fabiana Karla recebeu o carinho de sua família ao participar do evento de lançamento do filme De Repente Miss em um cinema de São Paulo na noite de segunda-feira, 13. Ela contou com a presença dos seus três filhos e do namorado em rara aparição com eles em público.

A artista é mãe de Beatriz, de 26 anos, Laura, de 25 anos, e Samuel, de 24 anos. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece em público com os herdeiros. Porém, ela abriu uma exceção na noite especial e os herdeiros mostraram o quanto já cresceram.

Além disso, ela posou com seu namorado, Alexandre Sumid. Os dois assumiram o romance há poucos meses e esbanjaram romantismo durante o evento.

Fabiana Karla com os três filhos - Foto: Araujo / AgNews

Fabiana Karla com o namorado - Foto: Araujo / AgNews

Fabiana Karla está no SBT

A atriz Fabiana Karla será a nova apresentadora do programa 'Bake Off Brasil - Mão na Massa', do SBT. A emissora, que havia cancelado o reality gastronômico em janeiro deste ano, anunciou o retorno da atração com um novo time no comando.

Além de Fabiana, o programa também contará com a confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano como júri da 10ª edição. Com previsão de estreia programada para o segundo semestre, os episódios do reality serão exibidos no SBT, na plataforma de streaming Max - antiga HBO - e no canal fechado Discovery Home & Health.

Em temporadas antigas, o 'Bake Off Brasil' já teve Nadja Haddad, Ticiana Villas Boas, Chris Flores e Carol Fiorentino como apresentadoras. A atração gastronômica também já ganhou edições especiais como 'Bake Off Brasil Junior' e 'Bake Off Celebridades'.