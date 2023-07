Erro? Neto de Oppenheimer elogia filme, mas indica furo no roteiro

Dirigido por Christopher Nolan, Oppenheimer é um filme baseado em livro sobre cientista

Considerado um dos filmes mais esperados do ano de 2023 e, até o momento, um dos mais elogiados, Oppenheimertraz para os espectadores a história da construção da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, dando protagonismo ao diretor do projeto, J. Robert Oppenheimer. Neto do físico, Charles Oppenheimer revelou que gostou do longa dirigido por Christopher Nolan, mas apontou um erro no roteiro.

Vale ressaltar que a produção se baseia no livro Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Segundo o neto do físico, em determinado momento, Oppenheimer tenta matar o professor ao colocar veneno na maçã verde dele, porém, se arrepende e acaba jogando a fruta no lixo. Foi aí que Charles discordou.

“Quando conversei com Chris Nolan, a certa altura ele disse algo mais ou menos como: 'Eu sei contar uma história sobre esse assunto. Haverá partes que você precisará dramatizar um pouco e partes que serão alteradas. Como membros da família, acho que vocês vão gostar de alguns papéis e não gostar de outros”, disse Charles, durante uma entrevista para a Time, falando sobre o filme e se existiram partes que eram histórica ou emocionalmente imprecisas.

“Isso provavelmente me levou a aceitar o filme, embora eu o tenha visto muito tarde, logo quando foi lançado. Como uma representação dramatizada da história, foi realmente preciso. Há partes das quais discordo, mas não devido a Nolan. A parte que eu menos gosto é essa referência à maçã envenenada, que era um problema em Prometeu Americano. Se você ler o livro com bastante atenção, os autores dizem: 'Não sabemos realmente se isso aconteceu.' Não há registro dele tentando matar alguém. Essa é uma acusação muito séria e é uma revisão histórica”, continuou.

“Não há um único inimigo ou amigo de Robert Oppenheimer que tenha ouvido isso durante sua vida e considerado verdadeiro. O livro obteve isso de algumas referências falando sobre uma viagem de férias de primavera, e todos os repórteres originais dessa história - havia apenas dois, talvez três - relataram que não sabiam do que Robert Oppenheimer estava falando”, afirmou o neto do físico.

Porém, mesmo com esse pequeno detalhe errado, Charles revelou que não ficou incomodado. De acordo com ele, em alguns momentos, “os fatos são arrastados por um jogo de telefone”, e você consegue identificar problemas caso “conheça essa história incrivelmente profunda.”

“Incomoda-me que estivesse na biografia com essa ênfase, não uma isenção de responsabilidade, este é um boato sem fundamento que queriam colocar no livro para torná-lo interessante. Mas eu gosto de um pouco da dramatização. Achei a conversa de Einstein com Oppenheimer no final muito eficaz, embora não fosse verdadeira”, completou o neto de Oppenheimer.

