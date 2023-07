Emily Blunt dá um tempo na atuação e o motivo vem à tona

Emily Blunt faz pausa na carreira e revela o motivo para fechar sua agenda de trabalho

A atriz Emily Blunt decidiu fazer uma pausa na carreira e tirar um período sabático. Agora, ela revelou o motivo de sua pausa profissional depois de tantos anos dedicados à TV e ao cinema. De acordo com a revista People, a estrela decidiu se dedicar à família por um tempo.

Em entrevista no podcast Table For Two, ela contou que quer se concentrar na maternidade em sua vida atual. “É uma daquelas coisas em que as pessoas ficam tipo: 'Como você equilibra tudo isso?'. Este ano não estou trabalhando. Trabalhei bastante no ano passado e minha filha mais velha está com 9 anos, estamos no último ano de um dígito. E eu sinto que há momentos marcantes que são tão importantes quando são pequenos”, disse ela.

E completou: “Ele diz: 'Você vai me acordar? Você vai me levar para a escola? Você vai me buscar? Você vai me colocar na cama?'. E eu só preciso estar lá para eles por um bom tempo. E eu apenas senti que precisava disso”.

A atriz tomou a decisão de fazer a pausa no trabalho após sentir que a rotina de gravação consumiu o seu tempo. “Acho que os trabalhos que consomem tempo estão se tornando poucos e mais distantes de mim apenas por causa do custo emocional para as crianças e para o equilíbrio”, disse ela, que é mãe de Hazel, de 9 anos, e Violet, de 7 anos, frutos do casamento com o ator John Krasinski.

Tom Holland também fez pausa na carreira

O ator Tom Hollandanunciou que vai fazer uma curta pausa na carreira após um trabalho difícil em uma série. As informações foram reveladas por ele em entrevista ao Extra: "Foi uma época difícil, com certeza", ele admitiu ao abordar as gravações da minissérie ‘Entre Estranhos' ('The Crowded Room').

"Estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca experimentei antes. E, além disso, ser produtor, lidar com os problemas do dia a dia que acompanham qualquer set de filmagem, apenas acrescentou um nível extra de pressão. Agora, estou tirando um ano de folga e isso é resultado de como essa série foi difícil", acrescentou.

"Não sou desacostumado com trabalho duro, sempre vivi com a ideia de que trabalho árduo é um bom trabalho. E eu realmente gostei disso", continuou ele. “Mas, novamente, a série me destruiu. Chegou um momento em que eu estava, tipo, 'eu preciso fazer uma pausa’.”

Inspirada no livro ‘The Minds of Billy Milligan’, que conta uma história real, a série de suspense psicológico traz o astro britânico no papel de um jovem que é preso por um crime chocante, enquanto uma investigadora tenta solucionar o mistério. Amanda Seyfried, Will Chase e Emmy Rossum são mais alguns nomes que aparecem no elenco da produção.