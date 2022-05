Em Cannes, Idris Elba fala sobre vontade de visitar o Brasil

No Festival de Cannes, Idris Elba elogiou o filme Cidade de Deus e disse que quer visitar o Brasil

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 18h12

Neste sábado, 21, Idris Elba revelou que tem vontade de vir para o Brasil durante uma coletiva de imprensa em Cannes.

O ator compareceu ao quinto dia do Festival de Cannes para divulgar seu novo filme Three Thousand Years of Longing, que estrela ao lado da atriz Tilda Swinton.

Durante a coletiva de imprensa, o artista elogiou o filme Cidade de Deus e revelou o desejo que tem de vir para o Brasil. "Gostaria muito de ir ao Brasil um dia, pois me senti lá quando vi Cidade de Deus. Estava numa sala de exibição na Inglaterra, mas a sensação era de estar no Rio", comentou o astro.

"Aquele filme brasileiro me despertou um sentimento de autenticidade. Depois dele, senti o desejo de fazer com que as pessoas se sintam representadas com o que eu faço", falou Idris sobre o filme de 2002.

O protagonista da série Luther também comentou sobre sua carreira como ator. "Uma vez me disseram que cheguei à marca de 100 filmes no currículo. Não contei. Mas tenho uma certeza: Nunca fiz dois personagens do mesmo jeito", afirmou.

O ator que também trabalha como DJ, fugiu de perguntas sobre estar cotado para interpretar James Bond na próxima franquia do agente 007.

Brasil em Cannes!

Desde o seu início no dia 17, várias celebridades brilharam no red carpet do Festival de Cannes, na França.

Entre as estrelas que cruzaram o tapete vermelho, estão algumas brasileiras. Adriana Lima exibiu o barrigão de grávida em Cannes com um vestido preto.

Alessandra Ambrósio também brilhou no red carpet com um look diferente e elegante quando compareceu ao terceiro dia de festival.

Samantha Schmütz também marcou presença em Cannes com um look all-black. A atriz, que recentemente se envolveu em polêmica, se emocionou ao pisar no tapete vermelho.