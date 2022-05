Elizabeth Olsen pode ter revelado o futuro de Wanda na Marvel após Doutor Estranho Multiverso da Loucura

Elizabeth Olsen se mostrou ansiosa pela repercussão de sua personagem em Multiverso da Loucura

Vitor Balciunas Publicado em 04/05/2022, às 10h58

ElizabethOlsen se tornou uma das principais atrizes da nova fase do Universo Cinematográfico Marvel e viu a popularidade de sua personagem, Wanda Maximoff, crescer entre os fãs de forma impressionante.

Em entrevista exclusiva para a CARASBrasil, Elizabeth dividiu seus anseios e expectativas com a Feiticeira Escarlate em 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura', que estreia nesta quinta-feira, 05. ''Foi um desafio completamente diferente, por muitas razões! Depois de filmar 6 horas de televisão com Wanda Vision, parece que já fiz tanta coisa com a personagem, que sentimos que, nesse filme, precisamos fazê-la crescer e evoluir em uma nova jornada'', disse.

O longa, dirigido por SamRaimi, veio com a promessa de apresentar uma nova perspectiva na franquia e personagens. Segundo a atriz, o público pode esperar algo surpreendente. "Existe uma certa ansiedade de compartilhá-la com o mundo, mas fico animada ao mesmo tempo, pois é algo que não é visto a algum tempo'', contou.

Olsen ainda revelou que costuma se desligar após terminar um projeto, mas que desta vez está curiosa para saber como os fãs irão reagir a este novo capítulo. ''Eu quero muito saber. Eu quero que as pessoas comentem bastante, como eles sempre fazem. Ouvir o que eles acharam, as ideias e o que querem além. Sempre acho que um filme acaba quando tem que acabar e não penso muito nele depois, mas com certeza estou muito curiosa para saber o que as pessoas querem ver'', explicou.

Wanda é dona de uma jornada controversa e polêmica, tanto nos quadrinhos como nas telas, mas ganhou a defesa de sua intérprete durante o papo. ''Olha, normalmente ela tem suas razões!'', brincou.

- ESTE PRÓXIMO TRECHO PODE CONTER SPOILERS -

Desde que a nova aventura de DoutorEstranho foi anunciada, foram criadas diversas teorias a respeito do papel que a Feiticeira Escarlate desempenharia na trama e o que isso diria sobre seu futuro.

Após assistir o filme, na última terça-feira, 03, descobrimos que ela movimenta a trama em uma perseguição pelo multiverso, mas possui desfecho preocupante para o fandom da personagem.

Mesmo atenta em suas respostas, para não entregar spoilers deste projeto, Olsen pode ter revelado exatamente o que o público gostaria de saber. Afinal, Wanda sobrevive ao Multiverso da Loucura?

Questionada sobre o bem-estar de Maximoff, a artista garantiu que não precisamos nos preocupar. ''Não! Ela pode tomar conta dela mesma. Para mim, estar nesse filme sem o Visão, sem o Paul Bettany ao meu lado, foi bem solitário, mas eu realmente acho que não precisamos nos preocupar com ela, porque ela é capaz de cuidar de si mesma", finalizou.