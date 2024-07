Eddie Murphy oficializa seu casamento com Paige Butcher no Caribe

Eddie Murphy se casou com a modelo australiana Paige Butcher em uma cerimônia luxuosa no Caribe. Saiba os detalhes do grande dia

O ator e humorista Eddie Murphy já é um homem casado! Ele oficializou o seu casamento com a modelo australiana Paige Butcher em uma cerimônia romântica e luxuosa no Caribe. De acordo com o site da revista People, a união aconteceu na terça-feira, 9, em uma festa com apenas a presença dos amigos próximos e da família.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da estilista Mira Zwillinger e o noivo apostou em um terno branco Brioni. Inclusive, os convidados usaram roupas com cores claras, inclusive o branco. O local da cerimônia foi decorado com flores brancas e a noite usou um buquê discreto e combinando com seu look.

Vale lembrar que Eddie e Paige começaram a namorar em 2012 e ficaram noivos em 2018. Juntos, eles têm dois filhos, Izzy, que nasceu em 2016, e Max, que nasceu em 2018. Recentemente, ela contou que ele fiz ‘como você está linda’ o tempo todo. “Ele é muito doce e romântico”, afirmou ela. Ele está com 63 anos e ela tem 44 anos de idade.

O ator Eddie Murphy tem 10 filhos: Bria, de 34 anos, Eric, de 34 anos, Christian, de 33 anos, Myles, de 31 anos, Shayne, de 29 anos, Zola, de 24 anos, Bella, de 22 anos, Angel, de 17 anos, Izzy, de 8 anos, e Max, de 5 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people)

Eddie Murphy não consome bebida alcoólica

Eddie Murphy revelou que não bebe porque o álcool não o faz bem e, a última vez que ficou de ressaca, após três taças de champanhe em 1993, o fez decidir nunca mais consumir bebida alcoólica.

"A última vez que fiquei bêbado foi na minha lua de mel. Essa foi a segunda vez que eu fiquei bêbado e, também, a última. Estava tudo indo muito bem, eu tomei apenas três taças de champanhe. Estava me sentindo ótimo, só que durou cerca de cinco minutos”, disse o ator.

Embora Eddie admita sentir inveja quando vê outras pessoas se divertindo ao beber, ele sabe que não pode participar, porque tem a consciência que vai acabar passando mal. "Eu não bebo. Se bebo, sei que não vou me sentir bem. E, às vezes, parece que todos que bebem estão se divertindo mais, porém sei que eu não posso", acrescentou.