Dupla de atores que vai anunciar os indicados ao Oscar 2022 é revelada

A atriz premiada da série Black-ish se junta com comediante que participou da sitcom Will And Grace

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 20h07

Nesta quinta-feira, 3, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que realiza o Oscar, anunciou os nomes dos apresentadores do evento que revela os idicados ao prêmio.

A atriz ganhadora do Emmy por seu papel na série Black-ish, Tracee Ellis Ross (49), irá apresentar ao lado do comediante e ator da sitcom Will and Grace, que ganhou o Emmy em 2003, Leslie Jordan (66).

A cerimônia de indicações ao Oscar 2022, acontece no dia 8 de fevereiro por volta das 10h da manhã no horário de Brasília.

Já a entrega do Oscar acontece no dia 27 de março, e tem previsão de começar por volta das 22h aqui no Brasil.

E o apresentador do Oscar é...

No fim do ano passado, foi relevado pela Academia que o Oscar 2022 terá um apresentador fixo. Desde 2018, isso não ocorria.

O ator Tom Holland (25) se mostrou interessado em assumir o papel de host do evento. Segundo uma revista americana, a proposta já foi feita para o ator.