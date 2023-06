Douglas Silva, o DG do BBB, estreia no cinema internacional: 'Sempre tive o desejo'

Após passagem pelo BBB, DG estreia como dublador em novo filme e conta a experiência em conversa com a CARAS Brasil

É possível dizer que o ator Douglas Silva (34) está realizando um sonho de fã. DG, como ficou conhecido após sua passagem pelo BBB 22, estreia no universo da dublagem como o autobot Mirage, em Transformers: O Despertar das Feras, sétimo filme da famosa franquia internacional. "Sempre tive o desejo, mas não sabia como seria. Foi tipo final de Copa do Mundo."

Em conversa com a CARAS Brasil, o artista ressalta que a experiência foi única e que passou a se sentir parte da franquia, que já era fã desde o início. Após sua passagem pelo BBB , Douglas esteve no elenco de Todas as Florese já está escalado para a próxima novela das 19h, Fuzuê, em que contracenará com a filha mais velha, Maria Flor (11).

"O filme está sensacional. São sete filmes, e todos bons, mas esse é o melhor", completa ele, em tom de brincadeira. O artista ainda conta que teve liberdade para colocar um toque brasileiro no personagem, e afirma que os fãs podem esperar muitas piadas e momentos engraçados em sua dublagem.

Leia também:Participantes do BBB 22 celebram o aniversário de Douglas Silva

"É uma franquia que eu acompanho desde o início, é surreal estar aqui. Eu sou fã, e agora eu faço parte da família, sou um personagem", completa ele, que ainda celebra a representatividade presente no novo filme da franquia. "Quando eu contei para os meus amigos, eles ficaram iguaizinhos a mim, sem acreditar."

O elenco de dubladores brasileiros conta ainda com grandes nomes como a apresentadora Fernanda Paes Leme (40), como a autobot Arcee, e o dublador Guilherme Briggs (52), novamente na voz de Optimus Prime. Transformers: O Despertar das Feras, novo filme da franquia internacional, estreia nesta quinta-feira, 8, nos cinemas.