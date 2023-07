Diretora de Barbie é escolhida para dirigir filmes de As Crônicas de Nárnia na Netflix

Greta Gerwig, diretora de Barbie, assume franquia que foi sucesso no cinema e vendeu mais de 120 milhões de livros

As Crônicas de Nárnia vão voltar! A produtora norte-americana Netflix anunciou que a diretora Greta Gerwig vai dirigir pelo menos dois filmes da franquia. À frente de Barbie, estrelado por Margot Robbie, que chega aos cinemas no próximo dia 20, a informação da nova contratação da gigante dos streamings foi divulgada pela revista New Yorker, através de uma matéria sobre os planos da Mattel em levar outros produtos para as telonas.

Em 2018, a Netflix comprou os direitos de As Crônicas de Nárnia. Dois anos depois, foi noticiado que os produtores seriam Douglas Gresham e Vincent Sieber, os dois participaram dos filmes O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada.

“As adoradas histórias de As Crônicas de Nárnia, criadas por C.S. Lewis, impactaram gerações de leitores ao redor do mundo. As famílias se apaixonaram por personagens como Aslan e todo o universo de Nárnia, e nós estamos emocionados por ser a casa deles nos próximos anos”, disse Ted Sarandos, co-diretor executivo da Netflix, à época.

Os livros de As Crônicas de Nárnia já venderam mais de 120 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo traduzidos para quase 50 idiomas diferentes. O enredo trata do Reino de Nárnia, que é descoberto por acaso por uma menina ao se esconder dentro de um armário e achar a passagem secreta que leva ao mundo fantástico.

A nova diretora da nova fase da franquia, Greta Gerwig tem 39 anos de idade e é uma das diretoras mais aclamadas do momento. A cineasta foi indicada ao Oscar de Melhor Diretor por conta de Lady Bird e também já dirigiu o filme Adoráveis Mulheres. A mais nova aposta da famosa é o filme Barbie, que está previsto para ser um dos melhores de 2023.

