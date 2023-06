Deborah Secco conta detalhes de filme sobre Bruna Surfistinha: ‘Aos prantos soluçando de dor’

Atriz Deborah Secco relembra bastidores pesados e frieza que precisou ter para retratar a história

Durante sua participação no podcast Acompanhadas, a atriz Deborah Secco decidiu relembrar alguns bastidores pesadíssimos das gravações de Bruna Surfistinha, de 2011, filme no qual ela viveu a famosa garota de programa. A famosa relembrou a frieza que precisou ter para retratar a história de Raquel Pacheco.

No podcast, comandado por Nana Sag e pela própria Raquel, a atriz revelou que nos bastidores da famosa cena em que Bruna decide que não iria ‘dar, mas distribuir’, por ‘vintão’, Deborah ficou tão abalada que acabou desmaiando sobre um dos supostos clientes.

“Depois da gravação na fila a gente foi fazer as cenas no quarto, vários clientes, era um clipezão de vários clientes, até que eu desmaio em cima de um cliente, e muito calor, e os homens suando em cima de mim, a maioria deles eram amigos, atores escolhidos por mim, a gente fez esse elenco juntos até para que eu me sentisse o mais confortável possível, mas é muito desconfortável”, relembrou.

Além disso, Deborah contou que viveu na pele o que as garotas de programa sentiam na época. “Aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu também sem roupa, o tempo inteiro exposta ali, eu lembro que terminei esse dia, tomei um banho, esfregava meu corpo, pensei: 'meu Deus imagina a dor dessas meninas, eu não fiz nada e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas'”, disse.

“Eu cheguei no hotel e chorava tanto, fiquei quatro horas aos prantos, soluçando, soluçava de dor. Doía em mim num lugar que eu nunca mais acessei. Era uma dor tão profunda, tão doída”, continuou a atriz, durante o bate-papo.

Então, Deborah acabou recebendo sua família e alguns amigos no local onde aconteciam as gravações, mas não conseguiu dar a eles a devida atenção por estar se sentindo ‘devastada’. Porém, esse papel foi transformador para a atriz, mais do que poderia imaginar.

Deborah Secco revela que parou de tomar remédio para emagrecer

A atriz Deborah Secco contou que já fez lipoaspiração em seu corpo e também já tomou remédios para emagrecer. Porém, ela decidiu parar com a medicação durante a pandemia de Covid-19. "Vi muitas pessoas comentando la: 'ah, ela toma remédio, ela já fez lipo'. Sim, já fiz lipo, mas nunca emagreci com a lipo. Tomei remédio durante muitos anos, e há alguns não tomo mais", disse ela ao site Gshow.

Então, ela contou sobre o que pensou quando decidiu parar. "Tive covid meio no iniciozinho da pandemia, e ali eu decidi parar de tomar remédio de vez. Achei que eu fosse engordar, e tava tudo certo para mim também com isso. E não engordei. Descobri que o que me mantinha magra não era o remédio, muito pelo contrário, acho que emagreci depois que parei todos os medicamentos que eu tomava", afirmou. Hoje em dia, a atriz sempre exibe a sua boa forma em fotos só de biquíni nas redes sociais. Ela costuma renovar o bronzeado na praia ou na piscina e compartilha seus cliques com looks mínimos para os fãs.