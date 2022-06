Deborah Secco conta como foi dublar uma personagem em O Lendário Cão Guerreiro

Deborah Secco revela que se divertiu ao fazer sua estreia como dubladora de uma animação em 'O Lendário Cão Guerreiro'

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 11h32

A atriz Deborah Secco (42) está feliz da vida com uma novidade em sua carreira. Ela fez a sua estreia como dubladora de uma animação em O Lendário Cão Guerreiro, novo longa da Paramount Pictures.

A artista recebeu a missão de dublar a personagem Yuki e adorou a experiência. “Fiquei muito feliz com o convite porque a Yuki é uma personagem muito parecida comigo. Nós duassomos mães protetoras e apaixonadas pelas nossas filhas”, disse ela, que é mãe de Maria Flor (6), fruto do casamento com Hugo Moura (32).

Além disso, Deborah Secco relembrou como foi o processo da dublagem. “A parte mais legal foi tentar entender que voz você vai dar para aquela imagem, para aquele desenho. É diferente de uma atuação na qual você trabalha com seu corpo inteiro. É atuar só com sua voz, a colocando em um outro corpo. É completamente novo e diferente de atuar somente. Foi uma experiência nova e super interessante”, declarou.

A animação O Lendário Cão Guerreiro estreia no dia 14 de julho nos cinemas do Brasil.

Cartaz da animação O Lendário Cão Guerreiro, que tem Deborah Secco como dubladora: