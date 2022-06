De fragrância marcante a ícone da moda: 5 curiosidades sobre Marilyn Monroe

Saiba mais sobre a vida marcante e curiosidades impressionantes da estrela que encantou Hollywood

Pâmella Gomes, sob supervisão de Victória Gearini Publicado em 22/06/2022, às 16h01

Estrela do século 20, Marilyn Monroe continua sendo grande influência e referência na moda. Símbolo de sensualidade, mesmo após sua morte, a atriz lançou tendências, levando inspiração ao redor do mundo.

Recentemente a Netflix divulgou o trailer de "Blonde", o filme que vai abordar toda a história da musa de Hollywood, desde o inicio de sua carreira até sua misteriosa morte.

Pensando nisso, a CARAS Brasil separou 5 curiosidades sobre a atriz que você precisa saber. Confira abaixo:

1. Fragrância marcante

Se você gosta de um bom perfume com certeza conhece a marca Chanel. Mesmo após sua morte, Marilyn continua sendo símbolo do perfume Chanel Nº5. Tudo isso aconteceu quando a atriz declarou a seguinte frase: “Apenas duas gotinhas de Chanel nº5, a única coisa que MarilynMonroe usava para dormir” . Hoje o produto é um dos mais vendidos do mundo no segmento.

2. Símbolo da moda

No quesito moda, Marilyn se tornou grande referência com visuais ousados, sendo lembrada pelo seu estilo único. A artista chamava atenção, ainda, quando usava vestidos apertados na cintura, calças curtas e acima do tornozelo. Seus looks atemporais seguem até hoje sendo tendência no segmento fashion.

3. Vestido no Met Gala 2022

E falando em moda, um dos looks mais marcantes usado pela atriz foi um vestido longo, justo, do mesmo tom de sua pele e cravejado de pedra usado no evento que Marilyn Monroe cantou “Happy Birthday to you” para o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. A peça voltou a ser destaque após Kim Kardashian usar no evento Met Gala 2022. O vestido encontra-se no museu Ripley’s Believe, localizado nos Estados Unidos, onde permanece há décadas.

4. Antes da fama

Marilyn Monroe antes de virar uma grande estrela de Hollywood, trabalhou em uma fábrica de Radio Plane Munition, localizada na Califórnia. Certo dia, Marilyn foi fotografada por um fotógrafo da revista Yank na fábrica em que trabalhava. A partir desse momento, a artista foi ganhando notoriedade e ingressou na carreira de modelo. Ao longo da carreira a artista se dedicou, ainda, as aulas de teatro.

5. Casamento

Por incrível que pareça, Marilyn Monroe começou cedo no quesito esposa. A atriz se casou pela primeira vez aos 16 anos com Jimmy Dougherty, na época com 21 anos. Após iniciar a vida de casada, a artista teve outros casamentos ao longo de sua vida, com jogador de baseball Joe DiMaggio, e também com o dramaturgo Arthur Miller.

Para saber mais curiosidades sobre a vida de Marilyn Monroe, ouça agora o podcast oficial da CARAS Brasil, disponível nas melhores plataformas de áudio. Confira aqui!

CINEMA / PODCAST

Se você é apaixonado pelo universo cinematográfico, provavelmente deve saber que Hollywood é a casa dos principais estúdios norte-americanos, responsável pelo cinema. Saiba mais!