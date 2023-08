Cillian Murphy, ator de Oppenheimer, poderia ter seguido carreira musical? Entenda

Ator Cillian Murphy teve até banda com nome inspirada em música do artista Frank Zappa

Astro de um dos filmes mais aclamados de 2023, Oppenheimer, o ator Cillian Murphy revelou durante uma entrevista para a NME que possui uma relação boa com a música. O artista irlandês e seu irmão, Páidi, tiveram uma banda no passado, com o nome de The sons of Mr Green Genes, inspirado por uma música de um de seus ídolos, Frank Zappa.

Inspirado pelo cantor norte-americano, a banda dos dois irmãos possuía uma sonoridade experimental com “letras malucas e guitarras sem fim”, como definiu o próprio ator. O grupo ainda recebeu uma proposta da Acid Jazz Records, mas foi recusada pelos dois, com a justificativa de manter a independência.

Porém, Cillian não seguiu a carreira musical e explica que isso aconteceu pois não se considerava bom o bastante, porque gosta de dominar as atividades as quais se propõe a fazer. “Eu nunca pensei que fosse bom o suficiente, realmente”, disse o ator.

“É por isso que eu não tenho, você sabe, perseguido a música também. Eu gosto de fazer uma coisa muito bem”, completou. Mas será que existe alguma possibilidade de retomar algum projeto na área musical? Cillian acha que é improvável.

Jade Picon estrela Oppenheimer? Semelhança com protagonista impressiona web

As redes sociais foram tomadas por um assunto bem inusitado na última sexta-feira, 21. Alguns internautas começaram a apontar uma semelhança física entre a atriz e influenciadora digital Jade Picon e o ator Cillian Murphy, que é o protagonista de Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Tudo começou quando alguns admiradores de Cillian resgataram um ensaio fotográfico antigo, quando o artista, que também estrela a série ‘Peaky Blinders’, tinha apenas 27 anos. Até que um internauta brasileiro apontou a semelhança com a intérprete de 'Chiara' na novela da Globo 'Travessia', no Twitter: “Ele parece a Jade Picon”, escreveu na postagem que viralizou. Outros seguidores, inclusive, chegaram a fazer montagens incluindo a sobrancelha de Jade, que é um pouco mais marcante do que a de Cillian, para reforçar as semelhanças: “Gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria”, ela escreveu. Na sequência, várias pessoas concordaram: “Idênticos”, “Eu literalmente achei que era ela”, “Tá igual”, "Eu jurava que era ela antes de ler a legenda", disseram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!