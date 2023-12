Bruno Gagliasso se torna produtor associado de filme sobre Chico Mendes

Bruno Gagliasso comemora novo projeto em sua carreira ao assumir o posto de produtor associado em novo filme: ‘Estou apaixonado’

O ator Bruno Gagliasso assumiu o posto de produtor associado no filme Chico Mendes, que contará a história do ativista e líder seringueiro que foi assassinado há 35 anos. Com o anúncio da novidade, ele comemorou o novo passo profissional.

O artista ficará responsável por angariar fundos de retorno sustentável e parcerias institucionais para realização do longa e todas as ações paralelas a essa produção. “Estou apaixonado por este projeto. Além de dialogar diretamente com a causa ambiental global, pela qual tenho trabalhado em diversas ações, é uma história que merece ser recontada e eternizada para as novas gerações pela sua importância histórica e para que a gente não esqueça das tragédias que não podem continuar a se repetir na Amazônia", disse ele.

O filme será produzido pelo Estúdio Escarlate, pela produtora Joana Henning com produção associada de Jorge Paz e Bruno Gagliasso. A direção e o roteiro são dos cineastas Sérgio Machado e Sérgio Carvalho.

Além disso, o personagem principal será interpretado por Jorge Paz, que atuou em Maristela e protagonizou O Sequestro do Voo 375.

Bruno Gagliasso curte viagem com o filho do meio

Há pouco tempo, o ator Bruno Gagliasso foi flagrado ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro junto com seu filho do meio, Bless, de 8 anos, fruto do casamento com Giovanna Ewbank. Os dois esbanjaram simpatia enquanto circulavam pelos corredores do local.

Quando avistou os paparazzi, Bless acenou e abriu o sorrisão enquanto era fotografado ao lado do pai coruja. Inclusive, as malas deles chamaram a atenção. Isso porque eles usaram malas transparentes, que deixaram à mostra as várias roupas deles e os itens pessoais.

Vale lembrar que Bruno e Giovanna também são pais de Titi, de 10 anos, e Zyan, de 3 anos.

Foto: Paulo Tauil / AgNews