Bruna Marquezine tem futuro incerto na DC, aponta diretor renomado

Diretor James Gunn revela detalhes de Besouro Azul na reinicialização do Universo DC e fala de futuro de Bruna Marquezine

A DC Comics está prestes a reiniciar seu universo cinematográfico, começando por The Flash, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 15. Então, o co-CEO e diretor James Gunn aproveitou para revelar que o filme Besouro Azul, protagonizado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, não está incluído nos planos do DCU.

Durante o podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, James Gunn deixou no ar que o filme da atriz brasileira não será uma produção que fará parte do novo momento do Universo DC. Mas, o cineasta garantiu que o herói vivido pelo ator norte-americano estará na nova franquia.

“Quero dizer, o primeiro personagem do DCU com certeza é o Besouro Azul e o primeiro filme do DCU é o Superman [de Nicolas Cage]”, comentou. Ou seja, Gunn apontou que Besouro Azul na realidade pertence ao extinto Universo Estendido DC, que chega ao fim neste ano. O único personagem a salvo é o de Xolo, excluindo a personagem de Bruna Marquezine.

Porém, se Besouro Azul for um grande sucesso, assim como Jenny (Bruna), existe a possibilidade de que James Gunn reconsidere a afirmação e mantenha mais elementos do longa no universo particular do super-herói, o que pode incluir Marquezine.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inside of You (@insideofyoupodcast)



Bruna Marquezine protagoniza série com ator nacional

Nem só de carreira internacional vive Bruna Marquezine! A atriz também dará vida a uma personagem nas telinhas brasileiras. Ela e Sérgio Malheiros se encontraram no set da série 'Amor da Minha Vida', do serviço de streaming Star+ Brasil, como os personagens ‘Bia’ e ‘Victor’. O ator até divulgou algumas imagens dos bastidores da série. Na legenda, ele ainda brincou ao citar os personagens de sucesso deles durante a infância. “Eu estava mega ansioso para contar para vocês sobre meu novo trabalho: 'Amor da Minha Vida'. A série conta a história das aventuras amorosas de Salete e Raí. Quer dizer, Bia e Victor. Dizem que estreia em 2024. Só no Star+, claro”, disse ele. Confira!

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!