Bruna Marquezine celebra papel em novo filme da DC e ganha carinho de amigos: ''Você merece''

Atriz Bruna Marquezine mostrou reação ao receber notícia que havia sido escolhida para o novo longa da DC Comics, 'Besouro Azul'

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 08h42

A atriz Bruna Marquezine (26) surpreendeu a web após anunciar que foi escalada para filme da DC e não esconde a felicidade com o novo projeto!

A brasileira está no elenco principal do filme Besouro Azul, da DC Comics, que tem previsão de estreia para agosto de 2023. Além de Bruna, que interpretará a protagonista feminina da trama, Penny, Harvey Guillén, Xolo Maridueña e Belissa Escobedo também estão no elenco.

Após a novidade, a artista compartilhou em seu feed no Instagram o momento em que recebeu a notícia da produção do longa de que havia sido escolhida para a produção. Nas imagens emocionantes, ela aparece chorando após a confirmação.

"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias", começou escrevendo.

"@alohemingway @dccomics @wbpicture, muito obrigada do fundo do coração por confiarem em mim para dar vida a Jenny! Muito obrigada ao meu time maravilhoso por todo o apoio e trabalho duro, é clichê, mas eu não conseguiria sem vocês, @julianamontesanti @coolabdigital

Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento!", agradeceu ainda à equipe e aos fãs.

"Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor! Dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados. As promessas dEle sempre se cumprem e sonhos se realizam! Acreditem! SONHEM GRANDE! VAMOOOOOOOOOOO!", finalizou a musa.

Na madrugada deste quarta-feira, 09, nos Stories, Bruna Marquezine publicou prints de mensagens que recebeu de amigos, como Priscilla Alcântara (25), Sasha Meneghel (23) e Maísa (19).

"Irmã, escrevo esse texto chorando, pra variar, e vai ser sempre assim toda vez que eu for falar do orgulho que eu tenho de você. É mágico ver as coisas acontecendo na sua vida, mas ao mesmo tempo que eu me surpreendo, sempre tive aquele sentimento de 'sempre soube'. Você nasceu para viver coisas extraordinárias porque você é extraordinária. Não espero outra coisa! Que honra sonhar sonhos grandes com você", disse Priscilla.

Já a filha de Xuxa (58), ressaltou a dedicação da amiga de longa data. "Você tem um dom. Você é tão dedicada, tão talentosa, além disso tem um coração gigante. Que orgulho te chamar de minha amiga, minha bubu, e poder acompanhar de perto toda a sua trajetória. Que emoção, você merece tanto. E tenho certeza que Deus ainda vai te trazer muitas surpresas como essa", celebrou a loira.

Maísa brincou: "É minha prima, gente, é ela, Bruna Marquezine".

Confira a declaração de Bruna Marquezine sobre o novo filme: