Brendan Fraser fala sobre dieta que precisou fazer para filme ‘George, o Rei da Floresta’

Ator Brendan Fraser que viveu George em 1997 diz que sentiu falta dos carboidratos e que sentia seu cérebro falhando

O ator Brendan Fraser (54) participou de um bate-papo com o seu colega de profissão Adam Sandler (56), no quadro “Actors on Actors”, da revista Variety, e aproveitou para dizer sobre sua participação no filme “George, o Rei da Floresta”.

Fraser relembrou o grande esforço que teve que fazer para viver o papel. O astro contou que na época das filmagens, em 1997, teve que fazer uma dieta tão restrita e severa que sentiu seu cérebro “falhar” em alguns momentos.

“Eu estava depilado. Com fome de carboidratos. Eu dirigia para casa depois do trabalho e parava para comprar algo para comer. Um dia, precisei de algum dinheiro, fui ao caixa eletrônico e não conseguia lembrar meu número PIN porque meu cérebro estava falhando. Eu não comi nada naquela noite”, contou.

Adam Sandler rebateu, dizendo que a aparência do ator no longa acabou desapontando a todos. “Você nos fez sentir mal sobre nós mesmos”, brincou com o fato de Brendan estar super musculoso e magro, com um corpo fora do normal.

No longa-metragem, o ator vive George, um personagem caricato inspirado no Tarzan, que foi tirado de sua casa na selva e introduzido à sociedade moderna. Durante a maioria do filme usando apenas uma tanga minúscula.



Brendan Fraser revela que não irá ao Globo de Ouro: ‘Não sou hipócrita’

Em uma entrevista para a GQ, Brendan Fraser fez questão de confessar que não marcaria presença no Globo de Ouro 2023, mesmo com uma possível indicação por sua brilhante atuação em “The Whale”. De acordo com o astro, ele não irá comparecer a um dos maiores prêmios do cinema devido à um episódio de assédio sexual que viveu nas mãos do presidente HPFA, Philip Berk.

“Tenho mais história com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood do que respeito pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood”, afirmou o ator, sobre o episódio de assédio que aconteceu durante um almoço promovido pela própria organização da premiação, no Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. “É pelo histórico que tenho com eles [que não vou participar]. E minha mãe não criou um hipócrita. Você pode me chamar de muitas coisas, mas não disso”, completou.