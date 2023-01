Brendan Fraser diz que a indicação ao Oscar é um 'presente que eu certamente não esperava'

Brendan Fraser recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em The Whale

O ator Brendan Fraser (54) conseguiu sua primeira indicação ao Oscar nesta terça-feira, 24, quando foi indicado entre os cinco artistas na categoria de Melhor Ator, reconhecido por sua atuação no longa A Baleia. Quando o filme foi lançado no festival de Cannes, o ator recebeu uma salva de palmas de 12 minutos.

O filme recebeu outras duas indicações ao Oscar 2023: atriz coadjuvante e Maquiagem e Penteado. Além do ganho de peso para o papel, o ator também usou próteses que o fizeram parecer ter cerca de 130 quilos a mais.

"Eu não teria essa indicação sem o Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter , A24 e o extraordinário elenco e equipe que me deu o presente de Charlie", disse o ator, que continuou: "Um presente que eu certamente não esperava, mas que mudou profundamente minha vida. Obrigado!".

O ator conhecido por filmes como "A Múmia" e "George, o Rei da Floresta" nunca tinha sido indicado a nenhuma categoria pela maior premiação do cinema americano.

O ator que estava afastado de Hollywood, não atuava em um filme há mais de 10 anos. Em 2018, Brendan Fraser afirmou que foi vítima de assédio sexual em entrevista à revista dos EUA "GQ".

O ator afirmou que foi "apalpado" em 2003 pelo jornalista Philip Berk, que na época era presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, que promove o Globo de Ouro. Como resultado, o ator contou em diversas entrevistas que seu telefone parou de tocar e que ele começou a ficar cada vez mais recluso, sumindo de Hollywood e das grandes produções.

Fraser, que também recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao SAG Award, ganhou o Critics Choice Award no início deste mês, emocionando-se em seu discurso de aceitação . Ele descreveu The Whale como um filme "sobre amor", acrescentando: "É sobre redenção. É sobre encontrar a luz em um lugar escuro, e tenho muita sorte de ter trabalhado com um conjunto incrível."