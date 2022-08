Brad Pitt faz comentário raro sobre sua vida pessoal e elogia a filha

Em entrevista, o ator Brad Pitt elogiou a filha Shiloh que viralizou ao aparecer dançando em um vídeo

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 18h11

Na última segunda-feira, 1, Brad Pitt (58) participou da première em Los Angeles do seu novo filme “Trem-Bala”. Durante o evento, o ator concedeu uma entrevista em que comentou sobre sua família.

O astro elogiou a filha Shiloh Jolie-Pitt (17), fruto do seu casamento com Angelina Jolie (47). O ator falou sobre o sucesso da filha que viralizou após aparecer dançando em um canal do YouTube.

“Enche meus olhos de lágrimas”, declarou o pai em entrevista para o canal de televisão americano Entretainment Tonight.

Além de elogiar a performance da filha, o ator ainda falou sobre sua experiência dançando: “Não sei de onde ela puxou. Eu tenho dois pés esquerdos”.

Brad Pitt ainda falou sobre o que espera dos seus filhos. “Eu amo quando eles encontram seus próprios caminhos, encontram coisas que os interessam e florescem por aí”, respondeu o ator ao ser perguntado se gostaria que os filhos também entrassem para o mundo das artes.

Além de Shiloh, Brad e a ex-esposa Angelina são pais de Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Viviene e Knox (14).

Brad Pitt acredita ter doença rara!

No mês passado, Brad Pitt revelou em entrevista que acredita ter uma doença rara conhecida popularmente como “cegueira facial”.

A prosopagnosia, que no ator não foi oficialmente diagnosticada, impede com que o ator reconheça rostos familiares.