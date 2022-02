Ben Affleck e Jennifer Lopez são vistos juntos em passeio romântico

O casal passou o Natal lado a lado e com suas famílias

Na noite do último domingo, 30, Jennifer Lopez (52) e Ben Affleck (48) foram vistos em um passeio romântico em Beverly Hills!

O casal foi flagrado de mãos dadas indo para o carro após o passeio. A dupla de atores sorria, e Jennifer Lopez apareceu em um clique apoiando a cabeça no ombro do intérprete do Batman.

A atriz e cantora estava usando um blazer preto por cima de um top transparente, uma saia xadrez e para completar o look, calçava botas pretas.

Já o ator do filme Argo, vestia um casaco azul marinho por cima de uma camisa de botão. Para finalizar o look de Affleck, ele usava uma calça de veludo e sapatos pretos.

Ben Affleck e Jennifer Lopez passaram o Natal juntos!

No dia 24 de dezembro de 2021, o casal foi junto encontrar os filhos de Affleck para celebrar a véspera do Natal. E do dia de Natal, Jennifer com o namorado passar o feriado com seus filhos.

O casal assumiu publicamente o relacionamento em julho do ano passado, por meio de um post feito por Lopez no dia do seu aniversário.