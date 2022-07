'Barbie': confira tudo o que se sabe sobre o filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling

Previsto para julho de 2023, o filme Barbie é estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis de Barbie e Ken

O filme Barbie ainda está longe da sua estreia, porém já está mexendo com os nervos dos fãs de Margot Robbie (31) e Ryan Gosling (41).

Sempre que novas imagens das gravações são divulgadas, os nomes dos artistas aparecem nos assuntos mais comentados das redes sociais, e os internautas começam as especulações sobre o roteiro do longa.

O QUE JÁ SE SABE SOBRE O FILME BARBIE

Previsto para 21 de julho de 2023, o filme é inspirado na famosa boneca que ganhou o mundo. A atriz Margot Robbie foi escolhida para dar vida a ela. Já seu namorado, o boneco Ken, será interpretado por Ryan Gosling.

Porém, o que se sabe é que, na trama, não serão apenas um casal como os representantes dos brinquedos. O filme vai se concentrar no multiverso de Barbie, segundo o jornalista Kyle Buchanan, do The New York Times.

Em maio deste ano, o jornalista revelou que Simu Liu e Ncuti Gatwa também darão vida a Ken, e Issa Rae e Hari Nef, estarão no papel de Barbie junto com a estrela. A participação de Simu Liu, protagonista de Shang-Chi, já foi confirmada pelo próprio ator através das redes sociais.

E o elenco de peso não para por aí, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera e Will Ferrell também estão cotados para o longa. Inclusive, America Ferrera foi flagrada pelas ruas de Los Angeles durante as gravações.

Em relação ao enredo, será uma comédia romântica contando a história de Barbie, que foi expulsa da Barbieland por não estar à altura dos padrões de beleza do local. Assim, ela se vê obrigada a enfrentar a realidade em uma grande aventura passando por uma crise de identidade após descobrir que não é a única no mundo.

Barbie está sendo dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar por Lady Bird e o remake de Adoráveis Mulheres.

