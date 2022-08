Atriz de Raio Negro, Charlbi Dean, morre aos 32 anos

Charlbi Dean faleceu na última segunda-feira, 29, pouco tempo depois de lançar um novo filme no Festival de Cannes

A atriz Charlbi Dean, famosa por ter atuado na série Raio Negro, morreu na última segunda-feira, 29, aos 32 anos. Segundo seu representante, a atriz teria morrido após ter tido uma doença súbita, que não foi revelada publicamente.

De acordo com o site TMZ, a sul-africana teria falecido em um hospital de Nova Iorque.

O último trabalho de Dean foi no filme Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund, que faturou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2022. Ao saber da vitória, Charlbi comemorou em suas redes sociais, parabenizando e agradecendo ao cineasta. "Serei sempre grata a você por confiar em mim para fazer parte de sua genialidade. Mal posso acreditar que eu tive o melhor ano fazendo esse filme, durante um dos momentos mais difíceis da minha vida", escreveu.

A atriz começou sua carreira como modelo, mas estreou nas telonas com o filme sul-africano Spud, que ganhou uma sequência dois anos depois.

Porém, ela ficou conhecida por ter vivido a assassina Syonide, em Raio Negro, série da DC exibida pela Netflix no Brasil. Além da série, ela pode ser vista em Entrevista com Deus, Don´t Sleep e Elementaríssimo.

