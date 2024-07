Atriz de ‘O Iluminado’ morre por causa de doença sem cura

A atriz Shelley Duvall, que atuou no filme O Iluminado, faleceu aos 75 anos de idade no Texas, Estados Unidos, e a causa da morte é revelada

A atriz Shelley Duvall, que ficou mundialmente conhecida por ter atuado no filme O Iluminado, faleceu aos 75 anos de idade nesta quinta-feira, 11, no Texas, Estados Unidos. Ela morreu em sua casa em decorrência das complicações da diabetes, que é uma doença sem cura, mas tem tratamento.

“Minha querida, doce e maravilhosa parceira de vida nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley”, disse o marido dela, Dan Gilroy, ao site The Hollywood Reporter.

O último dela foi The Forest Hills, de 2023, dirigido por Scott Goldberg, que também lamentou a morte dela. “Shelley deixa para trás um legado incrível e fará falta para muitas pessoas, inclusive eu. Estou orgulhoso dela superar as adversidades para atuar novamente e sempre serei eternamente grato por sua amizade e bondade”, disse ele.

Quem foi Shelley Duvall?

Shelley Duvall nasceu no dia 7 de julho de 1949 em Fort Worth, no Texas. Ela queria seguir uma carreira no campo da ciência, mas a vida mudou e ela foi parar no cinema na década de 1970. Na época, ela foi convidada para o elenco de um filme e nunca mais parou.

Ela atuou em projetos como Thieves Like Us, de 1974, Nashville, de 1975, O Iluminado, de 1980, e Manna From Heaven, de 2002. Ela também foi produtora de séries para a TV. Ela ficou mais de 20 anos longe da atuação e voltou em 2023, quando esteve no filme The Forest Hills.

Shelley foi casada com Bernard Sampson entre 1970 e 1974, namorou com o músico Paul Simon nos anos 70 e se casou com Dan Gilroy em 1980.