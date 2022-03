A atriz Billie Lourd fez uma homenagem para sua mãe Carrie Fisher com seu vestido de casamento

A filha da atriz Carrie Fisher, que faleceu em 2016, homenageou a mãe em seu casamento que aconteceu no México

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 21h28

No último sábado, 12, a atriz Billie Lourd (29) realizou seu casamento no México e homenageou sua falecida mãe Carrie Fisher com seu vestido na data especial.

O vestido da noiva foi feito por duas estilistas que Billie conheceu através da sua mãe. "Quando comecei a pensar em quem eu queria para desenhar meu vestido de noiva, eles foram as primeiras pessoas que me vieram à mente", disse a atriz em uma entrevista para uma revista americana.

A atriz ainda comentou: "Eu senti uma forte conexão com elas por causa da conexão delas com a minhã mãe".

Mas o vestido era apenas uma de muitas homenagens para Carrie Fisher no look de Billie. O sapato que a noiva usava também lembrava sua mãe. E quem escolheu o par de calçados foi o pai de noiva. "Eles o lembravam dos sapatos que minha mãe usava nos anos 90", contou a recém casada.

O anel de casamento de Billie Lourd também tinha um diamante redefinido do anel de Carrie Fisher e Bryan Lourd (61). Além disso, a atriz usava nos dedos um anel com uma opala de fogo azul, que era a joia preferida da mãe que faleceu em 2016 aos 60 anos.

Confira aqui os cliques do casamento de Billie Lourd!