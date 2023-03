Ator veterano e estrela em ascensão: saiba quem são os apresentadores do Oscar 2023

O Oscar 2023 vai contar com apresentadores para todos os gostos, de nostalgia a promessas do cinema

A famosa noite de premiações do Oscar não vai só entreter aqueles que viram os filmes indicados nesse ano. Com apresentadores ilustres, que vão desde atores veteranos, como Harrison Ford (80), até estrelas em ascensão, como Pedro Pascal (47), a cerimônia vai ser recheada de entretenimento para todos os gostos. De nostalgia a promessas do cinema, confira quem são alguns dos artistas que vão apresentar o Oscar 2023:

PEDRO PASCAL

Pedro Pascal, que já trabalha como ator desde sua ponta em Buffy, a Caça-Vampiros, ganhou fama recentemente com os papéis de protagonista nas séries The Mandalorian e The Last of Us. Febre na internet, ele conquistou os fãs e os colegas de trabalho com o protagonismo paterno em ambas produções, e provavelmente vai entregar algumas piadas sobre sua ascensão na carreira na noite do Oscar .

HALLE BAILEY

Estrela ainda pouco conhecida, Halle Bailey (22) promete ficar no radar das jovens estrelas de cinema com seu papel no live action de A Pequena Sereia. Além de atriz, a garota já provou ter uma voz de ultrapassar os oceanos, e vai fazer estreia na cerimônia do Oscar deste ano como apresentadora.

NICOLE KIDMAN

Atriz renomada no cinema e vencedora do Oscar, Nicole Kidman (55) retorna à premiação de 2023 como apresentadora. Divorciada de Tom Cruise (60) desde 2001, que está concorrendo ao prêmio de Melhor Filme com Top Gun: Maverick, é possível que alguns olhares sejam trocados durante a cerimônia ou, até mesmo, piadas sobre os dois apareçam ao longo da transmissão.

HARRISON FORD

Harrison Ford, ator de longa data do cinema hollywoodiano, também vai apresentar o Oscar em 2023. Mas ele não está de volta aos holofotes só para a premiação. Com o quinto longa de Indiana Jones para ser lançado ainda este ano, o veterano voltou à ativa depois de algum tempo longe de grandes papéis.