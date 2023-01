Ator vencedor do Globo de Ouro já fez Indiana Jones e é amigo de Harrison Ford

O ator Ke Huy Quan venceu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante nesta terça-feira, 10

Ke Huy Quan (51) foi um dos grandes nomes da premiação do Globo de Ouro, cerimônia que aconteceu na noite desta terça-feira, 10. Porém, o artista, que venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, já brilhava nas telonas dos cinemas há décadas quanto atuou em Indiana Jones, ao lado de Harrison Ford (80).

Quan venceu o prêmio por sua atuação no longa-metragem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022). A produção também levou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia ou Musical, com Michelle Yeoh (60), que protagoniza a trama de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sucesso de bilheteria no ano passado.

No entanto, o artista já tinha uma carreira brilhante desde jovem. Em 1984, ele interpretou o personagem Short Round em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Na época, o ator tinha apenas 12 anos e se tornou um grande destaque da produção. "Esse filme mudou minha vida e a vida de toda a minha família", disse, em entrevista à revista People. No ano seguinte, em 1985, ele também estrelou o filme Os Goonies.

Após os dois primeiros papéis, Quan conta que passou a receber apenas convites para fazer personagens menores e histórias que girassem em torno de sua ascendência asiática. Com isso, ele desistiu da carreira de ator no início dos anos 2000, e focou em estudar cinema para trabalhar como assistente de direção e coordenador de dublês.

Cerca de 18 anos depois, ele assistiu ao filme Podres de Ricos (2018), que tem o elenco majoritariamente asiático, e percebeu que poderia fazer papéis que não fossem estereotipados. No ano passado, além de integrar o elenco do filme de comédia da A24, ele também reencontrou a estrela de Indiana Jones.

Os dois tiraram uma foto juntos nos bastidores da D23, evento da Disney. Ford divulgava o lançamento de Indiana Jones 5, e Quan participou do painel da Marvel, anunciado como parte do elenco da 2ª temporada de Loki. "Te amo, Indy. Indiana Jones e Short Round reunidos após 38 anos", escreveu ele na legenda.