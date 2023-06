Ator de Titanic, Lew Palter morre aos 94 anos em sua casa nos EUA

Ator que interpretou personagem inspirado em Isidor Straus no filme Titanic, Lew Palter faleceu em Los Angeles

O ator Lew Palter, que ficou conhecido por ter atuado no filme Titanic, de 1997, morreu aos 94 anos. A morte dele aconteceu há um mês, mas só se tornou pública nesta terça-feira, 27, quando a filha dele confirmou o falecimento do pai em contato com o site The Hollywood Reporter.

O senhor faleceu em decorrência de um câncer de pulmão em sua casa em Los Angeles, na Califórnia, no dia 21 de maio.

No filme Titanic, ele interpretou o personagem inspirado em Isidor Straus, um passageiro do navio que afundou em 1912 e que teve a história relembrada recentemente. Isso porque Isidor Straus foi um grande comerciante e dono da loja de departamentos Macy's e uma de suas descendentes é a esposa de um homem que morreu no submarino Titan há poucos dias.

Isidor Straus e sua esposa, Ida Straus, estavam no navio Titanic em 1912 e comoveram ao morrerem juntos. Quando o navio começou a naufragar, Isidor se recusou a fugir em um bote antes das mulheres e crianças. Por sua vez, a esposa dele também não quis deixar o marido para trás. Assim, os dois foram vistos no convés do navio enquanto afundava. O corpo dele foi resgatado do mar dias depois, mas o corpo da esposa nunca foi encontrado. No filme Titanic, a história deles foi retratada com licença poética ao mostrar um casal de idosos que morreu afogado enquanto estavam deitados abraçados em uma cama.

A história do casal Straus voltou a ser assunto na internet nos últimos dias por causa do desaparecimento do submarino Titan, da empresa OceanGate. Isso porque o CEO da empresa, Stockton Rush, que estava no submersível, era o marido de Wendy Rush, tataraneta de Isidor e Ida Straus – sendo herdeira da filha do casal, Minnie Straus.

O ator Lew Palter foi ator de cinema, teatro e televisão e também foi professor na CalArts School of Theatre. Ele deixou uma filha, Catherine, e três netos, Sam, Tessa e Miranda.