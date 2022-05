Ator de "As Crônicas de Nárnia" está em forma para viver novo herói da Marvel

Neste último domingo, 22, o ator Will Poulter (29) mostrou que está em forma para viver seu mais novo personagem!

O intérprete de Eustáquio em As Crônicas de Nárnia irá assumir o papel do herói Adam em Guardiões da Galáxia 3.

Em seus stories, o ator apareceu sarado exibindo os músculos do braço, imitando uma estátua que aparecia ao seu lado.

Mês passado, o artista que atuou na série de filmes Maze Runner contou para o jornal britânico The Independent sobre o processo para ficar em forma: "Tem sido muito trabalho na academia e uma dieta muito, muito específica. Isso significa não ser civilizado às vezes. Quantidades de comida que você não necessariamente gostaria de ingerir. E outras vezes, comida insuficiente. Eu passei por uma série de dietas diferentes nos últimos meses".

Guardians of the Galaxy Volume 3 star, Will Poulter via Instagram. pic.twitter.com/SEOUkQSmvE