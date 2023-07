Ator de Barbie revela disputa em sua vida pessoal durante nova fase

Ator Simu Liu, que interpreta um dos diversos Ken, de Barbie, fala sobre conciliar vida pessoal e trabalho

O ator Simu Liu concedeu uma entrevista à People e decidiu falar um pouco sobre como concilia o namoro e o trabalho. Intérprete de um dos Kens de um dos filmes mais esperados do ano, Barbie, aproveitou o tapete vermelho do último domingo, 9, em Los Angeles, para falar sobre o tema com a revista norte-americana.

“A agenda está sempre apertada, sabe? É simplesmente difícil para qualquer um que viaja muito conseguir um tempo e ter certeza de que está sendo o suficiente juntos, e simplesmente meio que bloquear tudo o que os outros querem e apenas ser, ter um momento que é só nosso”, explicou o ator.

Liu e sua namorada, Allison Hsu, planejaram como solução ao problema férias juntos, viajando para um lugar “quente e ensolarado”. Ator de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e a gerente de marketing digital da Interscope Records anunciaram o relacionamento somente em dezembro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simu Liu (@simuliu)

Margot Robbie revela ser confundida com atriz de Sex Education

Margot Robbie, estrela de Barbie, é constantemente confundida com a atriz Emma Mackey, protagonista da série Sex Education, da Netflix. Então, a intérprete da boneca mais famosa do mundo desistiu de contrariar seus fãs que ainda não perceberam que não são a mesma pessoa, tomando uma decisão simples para quando a confusão acontece. Durante uma entrevista para o Buzzfeed, Margot explicou que as pessoas costumam confundir ela com Mackey. “Quando as pessoas vêm e dizem: 'Eu te amei em Sex Education', eu apenas digo: 'Muito obrigada'”, brincou a atriz. Alguns rumores da internet ainda fizeram com que os internautas acreditassem que as atrizes iriam contracenar em Barbie, como uma forma de esquete dentro do longa. Porém, os diretores acabaram mudando de ideia depois de perceber que não ia dar certo.

“Nós íamos fazer toda essa piada sobre sermos parecidas. Mas assim que nos vestimos como nossas Barbies, ficamos meio que... não nos parecemos tanto, afinal”, explicou a atriz, que logo irá estrear seu filme, provavelmente um dos mais esperados do ano de 2023.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!