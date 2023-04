Astro da Marvel, Chris Hemsworth, recebe apoio dos fãs após notícias de afastamento de Hollywood por condição médica

Fontes acreditam que Chris Hemsworth possa se afastar das telonas de vez após terminar seus quatro projetos em andamento, incluindo filme dos Vingadores

Chris Hemsworth (39), conhecido por seu papel como Thor no Universo Cinematográfico Marvel, tem recebido uma onda de carinho dos fãs após um site americano apontar que ele planeja se afastar de Hollywood para cuidar da saúde e ficar próximo da família, visto que ele tem um alto risco de desenvolver o mal de Alzheimer.

O astro anunciou uma pausa na carreira em novembro de 2022, quando descobriu ter duas cópias do gene ApoE4 – uma condição que aumenta de oito a dez vezes as chances de desenvolver a doença degenerativa em relação àqueles que não têm essas cópias do gene. Na época, ele afirmou à revista Vanity Fair que não iria se aposentar por causa disso; mas insiders de Hollywood estão temendo o contrário, segundo o site Page Six.

A notícia foi publicada neste domingo, 02. Um insider da indústria cinematográfica afirmou que o ator vai "desacelerar" depois de concluir os quatro projetos com os quais já estava comprometido no ano passado: um novo filme de 'Vingadores', 'Furiosa' (spin-off de 'Mad Max: Estrada da Fúria'), 'Extraction 2' e uma cinebiografia do lutador Hulk Hogan. As produções devem ser lançadas entre 2023 e 2026.

“Ele não planeja assumir muitos papéis por causa do [risco de] Alzheimer”, afirmou uma fonte do veículo americano.

O possível afastamento de Hollywood deixou os fãs do artista australiano nas redes sociais:

"Depois que o Bruce Willis se aposentou por demência [frontotemporal], agora o Chris pensa em aposentadoria por descobrir ter tendência para Alzheimer. No caso dele, é uma decisão precoce, mas que talvez possa ajudar. É aproveitar bem o momento antes que seja tarde", lamentou uma fã.

"É um pensamento muito preocupante", avaliou outra pessoa. "Leva tempo para processar. Não minimizem alguém que está lidando com um fator de risco muito assustador. Ele precisa de tempo para aprender o que pode fazer para diminuir o risco. Deem a ele o espaço de que ele precisa para fazer isso."

Chris Hemsworth ainda não respondeu a essas mensagens e à notícia do Page Six.