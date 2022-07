Arthur Aguiar já tem novo projeto. Saiba qual é!

Arthur Aguiar deverá mostrar o seu talento para o humor em breve, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 09h26

O ator e cantor Arthur Aguiar já tem um novo projeto para breve. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele assinou contrato para atuar em um novo filme.

O projeto é para ele ser o protagonista do filme Rico's, de Lucas Veloso e Elvis Guimarães, com direção de Fred Mayrink. O filme é uma comédia e conta a história de um herdeiro de um hotel que perde o pai e descobre que terá que lidar com as dívidas.

A previsão é que o filme seja gravado entre outubro e novembro.

Vale lembrar que Arthur Aguiar se dedicou à carreira musical após vencer o Big Brother Brasil 22. Ele lançou novas canções e chegou a gravar um projeto audiovisual.

Nas últimas semanas, Arthur Aguiar precisou cuidar de sua saúde. Ele passou por cirurgias contra uma hérnia e também para corrigir o desvio de septo. Nesta semana, o artista contou que pegou uma virose após as cirurgias e ficou de cama. “Na verdade eu operei, como todo mundo já sabe, e logo depois da operação peguei uma virose muito forte, que me deixou de cama. Foi bem ruim. Estou melhorando só agora”, disse ele, que viajou para São Paulo para fazer novas consultas com seus médicos, ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.