Ariana DeBose ganha Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Amor, Sublime Amor'

Com discurso emocionante, Ariana DeBose recebe estatueta na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 21h34

Ariana DeBose (31) foi a grande vencedora na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2022, que acontece neste domingo, 27.

Com um discurso emocionado, exaltando a diversidade, a atriz recebeu a estatueta por sua performance no filme Amor, Sublime Amor, no qual interpreta Anita.

Além do Oscar, a artista também recebeu o Globo de Ouro e o SAG Awards por seu desempenho único na trama.

DeBose concorria na categoria ao lado de Jessie Buckley, por A Filha Perdida; Judi Dench, por Belfast; Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães; e Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs.

A transmissão da premiação ao vivo pode ser assistida através do Globoplay, que convidou um time bem-humorado para apresentar o evento gratuitamente na plataforma.