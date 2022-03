Apresentadora do Oscar 2022 revela que Chris Rock se desculpou com ela após levar tapa de Will Smith: "Era para ser sua noite"

A apresentadora do Oscar, Wanda Sykes também comentou o que achou da cena que marcou a premiação

Nesta quarta-feira, 30, a apresentadora do Oscar 2022 Wanda Sykes (58) foi ao talk-show de Ellen DeGeneres (64) e contou tudo sobre o tapa que marcou a noite do último domingo, 27.

A comediante revelou que Chris Rock (57) pediu desculpas para ela em uma festa após levar um tapa de Will Smith (53) na cerimônia. "Espero que ele não se importe de eu contar isso, mas eu vi o Chris na festa e logo quando eu me encontrei com ele, a primeira coisa que ele disse foi, 'eu sinto muito'. E eu fiquei tipo, 'porque você está se desculpando?' Ele falou, 'era para ser sua noite. Você, a Amy e a Regina estavam fazendo um ótimo trabalho. Eu sinto muito que agora vai ser só sobre isso'".

A apresentadora da cerimônia ainda complementou: "Porque é assim que o Chris é". Wanda só ficou sabendo do ocorrido nos bastidores da premiação.

Desde domingo, várias celebridades já se pronunciaram sobre ocorrido. Desde a nova Mulher Gato, Zöe Kravitz (33) até o ator brasileiro Alexandre Neto (52) comentaram o ocorrido.

Will Smith além de se desculpar ao subir no palco do Oscar 2022 para receber seu prêmio de Melhor Ator, o intérprete do pai de Serena (40) e Venus Williams (41) no filme King Richard também se desculpou em seu Instagram.

Wanda Sykes opina sobre o tapa!

A apresentadora do Oscar e comediante ainda revelou no programa de Ellen, o que achou da atitude de Will Smith na cerimônia.

"Foi doentio. Foi absolutamente - eu me senti fisicamente doente e ainda estou um pouco traumatizada com isso", contou a comediante.

A host da maior premiação do cinema compartilhou sua indignação pelo fato de Will Smith subir ao palco para pegar o prêmio após o ocorrido. "Para eles deixarem ele ficar naquela sala e aproveitar o resto do show e aceitar o prêmio, eu fiquei, 'Quão nojento é isso ?'".