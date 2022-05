Apresentadora do Oscar 2022 revela que ainda está traumatizada com tapa de Will Smith

A comediante Wanda Sykes, que apresentou o Oscar 2022, disse que ainda está traumatizada com tapa de Will Smith deu em Chris Rock

Nesta última quinta-feira, 12, a comediante Wanda Sykes (58) que foi uma das apresentadoras do Oscar 2022 revelou que ainda está traumatizada com o tapa deWill Smith (53) deu em Chris Rock (57) durante a transmissão da cerimônia.

Em um show de comédia na cidade de Orlando, a humorista disse para o público: "Ainda estou traumatizada. Não consigo falar sobre, fico emocionada".

Skyes ainda criticou o fato de Will Smith ter continuado na cerimônia após o tapa. "Eu não consigo acreditar que ele continuou sentado lá. Você não deveria estar sentado com a polícia ?", disse a comediante amiga de Chris Rock. "Espero que ele organize a vida dele", complementou a comediante durante seu show.

Após o tapa e toda a repercussão, Will Smith resolveu ir para um retiro espiritual para fazer uma "busca em sua alma", de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal britânico The Sun.

Relembre o tapa!

Na cerimônia do Oscar 2022, que ocorreu no dia 27 de março, após uma piada do comediante Chris Rock sobre a esposa de Will Smith, o ator se levantou de sua cadeira e deu um tapa no apresentador ao vivo.

Mesmo pedindo desculpas aos presentes na cerimônia, apresentadores e Chirs Rock, Smith renunciou da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que organiza o Oscar.

A Academia ainda proibiu o ator, que recebeu o Oscar de Melhor Ator depois de ter dado o tapa, de comparecer às cerimônias por 10 anos.