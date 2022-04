Após processo, Will Smith renuncia da Academia de Hollywood por conta de tapa em Chris Rock

Will Smith anunciou que renuncia da sua posição na Academia, a instituição que organiza o Oscar

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 20h35

Nesta sexta-feira, 1, Will Smith (53) renunciou da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Após um processo disciplinar ter sido aberto pela Academia por conta do tapa que o ator deu no comediante Chris Rock (57), durante a cerimônia do Oscar 2022 neste último domingo, 27. "Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar e aceitarei todas e quaisquer consequências por minha conduta", disse Smith em nota para a revista americana Variety.

No pronunciamento, o vencedor do Oscar de Melhor Ator deste ano refletiu sobre suas ações. "Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus amigos queridos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa".

"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido", desabafou o ator.

Pedidos de desculpas

Will Smith se desculpou pelo tapa logo após o ocorrido, durante seu discurso quando levantava a estatueta de Melhor Ator na cerimônia do Oscar.

E no dia seguinte do evento, o ator de Um Maluco no Pedaço fez um post em seu Instagram pedindo desculpas novamente, pelo que aconteceu.