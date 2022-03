Após ganhar Oscar de Melhor Ator, Will Smith posa com a família e web reage: ''A realeza''

Will Smith posou com a esposa, Jada, e os filhos, Trey, Jaden e Willow após ganhar o Oscar de Melhor Ator

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 11h59

Will Smith (53) com certeza foi a maior atração do Oscar que aconteceu no último domingo, 27.

Após ganhar a categoria de Melhor Ator na premiação, o astro posou ao lado da família para celebrar a conquista e chamou a atenção da web.

Em um cenário diferente do evento, o ator surgiu ao lado da esposa, Jada Smith (50), e dos três filhos, Trey (29), Jaden (23) e Willow (21), exibindo a estatueta.

Na imagem, a família esbanja beleza, luxo, simpatia e felicidade com o prêmio. E claro que os admiradores não deixaram de comentar a fotografia através das redes sociais.

"A família do milênio", disparou um internauta; "Eu fico chocada com a beleza da família do Will Smith", comentou outra; "Simplesmente os maiorais", elogiou uma terceira.

Will Smith conquistou seu primeiro Oscar na categoria de Melhor Ator pela performance no filme King Richard: Criando Campeãs, pelo papel como Richard Williams.

CONFIRA A FOTO DE WILL SMITH COM A SUA FAMÍLIA APÓS O OSCAR