Após 10 anos de seu papel como Mulher Gato, Anne Hathaway elogia Zoë Kravitz no papel

Zöe Karavitz, que interpretou a Mulher Gato no novo filme do Batman, recebeu elogios de Anne Hathaway que fez o papel em 2012

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 16h20

Na última quarta-feira, 9, Anne Hathaway (39) deu uma entrevista para o programa de televisão americano Entretainment Tonight onde elogiou a atriz Zoë Kravitz (33) em seu papel no novo filme do super-herói Batman.

10 anos após interpretar a Mulher Gato nos cinemas ao lado do ator Christian Bale (48) como o Batman, no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Anne agora elogia Kravitz por atuar no mesmo papel.

A atriz que atuará ao lado de Jared Leto (50) na minissérie We Crashed, revelou que não conseguiu ver o filme ainda: "Eu estou fazendo isso (We Crashed), então ainda não tive tempo de assistir".

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2013, revelou que só ouviu elogios sobre a nova intérprete da Mulher Gato. "Tenho uma amiga que assistiu neste final de semana e disse que não só ela está fenomenal no filme mas como foi divertido estar em uma sala de cinema lotada e perceber que as pessoas estão voltando ao cinema e como é ótimo celebrar isso".

Anne Hathaway elogiou a filha de Lenny Kravitz (57) e disse estar animada para assistir o novo filme do Batman: "Estou muito feliz por ela. Ainda não tive a chance de ver mas estou ansiosa para assistir".

Mais elogios para a nova Mulher Gato!

Além de Anne Hathaway, quem recentemente também rasgou elogios para Zoë Kravitz foi a diva pop Taylor Swift (32)!

Nos stories do seu Instagram, a cantora postou uma foto assistindo ao filme e na legenda escreveu: "Zöe Kravitz é a Mulher Gato DOS SONHOS".

E ainda recomentou o novo filme do super herói da DC! "The Batman é FENOMENAL", escreveu a dona do álbum Red.

Taylor Swift rasgou elogios para a atuação de Zoë Kravitz no papel

da Mulher Gato - Reprodução: Instagram

Novos lançamentos no mundo dos super-heróis!

E a DC confirmou recentemente que produzirá uma nova minissérie derivada deste novo filme do Batman, focada no vilão Pinguim.

Outro lançamento confirmado no universo cinematográfico da DC Comics é o filme do Besouro Azul, que contará com a atriz brasileira Bruna Marquezine (26).