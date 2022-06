Andréia Horta celebra sua indicação a melhor atriz no Prêmio do Cinema Brasileiro: ''Feliz demais''

Andréia Horta usou suas redes sociais para agradecer e celebrar a sua indicação a melhor atriz no Prêmio do Cinema Brasileiro

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 15h27

Nesta terça-feira, 14, Andréia Horta (38) decidiu usar suas redes sociais para celebrar um momento muito especial em sua carreira.

A atriz acaba de ser indicada a melhor atriz no Prêmio do Cinema Brasileiro e concorre ao lado de grandes nomes da atuação, entre eles Adriana Esteves (52), Débora Falabella (43), Dira Paes (52) e Marieta Severo (75).

A atriz então publicou um clique exibindo a sua indicação e comemorou na legenda: "Feliz demais por estar indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro ao lado dessas atrizes que admiro tanto!".

Rapidamente, os seguidores da artista comentaram no post, celebrando com ela esse momento: "Que lindeza sem fim!", disse um. "Que bom que você ficou entre as finalistas!", escreveu outro. "Só as grandonas!", falou um terceiro.

Confira a celebração de Andréia Horta após ser indicada a melhor atriz no Prêmio do Cinema Brasileiro: