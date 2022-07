Ana de Armas aparece caracterizada como Marilyn Monroe para novo filme

A atriz Ana de Armas compartilhou fotos em que aparecia caracterizada de Marilyn Monroe para o novo filme intitulado "Blonde"

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 18h13

Nesta quarta-feira, 27, Ana de Armas compartilhou em seu Instagram algumas imagens nos bastidores do seu novo filme Blonde, em que interpretará Marilyn Monroe.

A atriz cubana estava muito semelhante a Marilyn e ainda apareceu em uma foto com o vestido rosa clássico usado pela atriz no filme Os Homens Preferem As Loiras.

“Foi um presente poder trabalhar com atores com Adrien Brody e Bobby Cannavale neste belo projeto”, comentou Ana sobre a experiência de estrelar Blonde.

Os seguidores da atriz adoraram as fotos compartilhadas! “Estou sem palavras, simplesmente, WOW”, escreveu um fã. E uma seguidora comentou: “Você é Marilyn”.

A polêmica do vestido de Marilyn

Para o evento MET Gala deste ano, a influenciadora Kim Kardashian decidiu usar um vestido pertencente a Marilyn.

Mesmo perdendo peso para caber no vestido, a estrela do reality-show The Kardashians recebeu críticas porque supostamente o vestido teria estragado após usá-lo.

A peça foi usada por Marilyn em um momento histórico, quando a atriz cantou “Parabéns a você” para o então presidente John Kennedy.

