Amigo de Angus Cloud para apresentação para desabafar sobre morte do ator

Cantor Dominic Fike, que atuou com Angus Cloud em Euphoria, revelou querer desistir do show após receber notícia

Nesta última terça-feira, 1, o ator e cantor Dominic Fike mostrou que está muito abalado com a morte de seu amigo, o ator Angus Cloud. O Fezco, de Euphoria, morreu aos 25 anos de idade, após uma possível overdose. A notícia pegou tão forte em Fike, que também atuou na série da HBO, que o artista fez uma pausa em seu show na cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, para lamentar o falecimento do amigo.

Ainda com o violão em suas mãos, Fike, que interpreta Elliot na série de sucesso, interrompeu o show para poder desabafar sobre a notícia. “Eu perdi um amigo meu recentemente. Ele morreu na última noite. Não tenho muitas experiências com a morte, então, é a primeira vez que uma pessoa próxima se vai”, revelou o cantor.

“Foi o suficiente para 'incendiar' algo e fazer com que eu sentisse algo”, disse Dominic. O artista também aproveitou para contar que se sentiu estúpido quando recebeu a ligação sobre a morte de Angus, pois pensou que não poderia seguir em frente e elogiou Cloud.

“Há pessoas que brilham mesmo se você ficar muito distante delas. Eu acho que ele era esse tipo de pessoa”, completou Dominic Fike, finalizando com uma revelação de que pensou em desistir do show, mas pensou que Angus Cloud gostaria que ele seguisse em frente. O desabafo do artista foi seguido por aplausos da plateia.

Dominic Fike talking about Angus Cloud’s recent passing at 713 Music Hall (@713musichall) in Houston, TX via @crydxby! 🖤🕊️ pic.twitter.com/C7gDcBAkgJ — Dominic Fike Updates (@fikeupdates) August 2, 2023

Família lamenta a morte de Angus Cloud

Logo depois da confirmação da morte do ator, a família de Angus Cloud divulgou uma mensagem para lamentar a partida precoce do rapaz. “É com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em todos os caminhos. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo", escreveram.

"Angus viva uma batalha contra sua saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora”, finalizaram.